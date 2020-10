Stadtgespraech

13:56 Uhr | 07.10.2020

Durchschnittseinkommen dagegen nur leicht gestiegen

Kaufpreis für Wohnungen deutlich gestiegen

Die Kaufpreise für Neubauwohnungen in Hamburg sind in den vergangenen fünf Jahren deutlich gestiegen. Das geht aus einer Analyse des Immobilienunternehmens Immoverkauf24 hervor. Demnach ist der durchschnittliche Preis für einen Quadratmeter Wohnfläche in den letzten fünf Jahren um 32 Prozent auf über 6500 Euro gestiegen. Das Durchschnittseinkommen der Hamburgerinnen und Hamburger stieg im selben Zeitraum jedoch lediglich um zehn Prozent auf rund 3800 Euro im Monat. Damit reicht ein Monatsbruttolohn laut der Analyse derzeit gerade einmal für den Kauf von 0,59 Quadratmetern Wohnfläche.