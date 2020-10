Stadtgespraech

13:47 Uhr | 07.10.2020

Lotsenschoner am Nachmittag im Hafen erwartet

"No. 5 Elbe" kommt zurück nach Hamburg

Der Lotsenschoner „No. 5 Elbe“ wird heute in der Hansestadt zurückerwartet. Wie die Stiftung Hamburg Maritim gegenüber Hamburg 1 bestätigte, werde das 137 Jahre alte Schiff am späten Nachmittag in den Hamburger Hafen geschleppt. Der Rumpf der „No. 5 Elbe" wurde in Dänemark erfolgreich repariert, sodass ein Transport nach Deutschland möglich war. In Hamburg soll nun die Inneneinrichtung repariert werden. Ob das Schiff bereits in der Saison 2021 wieder in Betrieb genommen werde kann, ist derzeit noch ungewiss. Im Juni 2019 war der Lotsenschoner auf der Elbe mit einem Containerschiff kollidiert und stark beschädigt worden.