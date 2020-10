Gesellschaft

18:11 Uhr | 06.10.2020

Zu wenig günstiger Wohnraum

Bündnis macht auf Obdachlosigkeit aufmerksam

Das Aktionsbündnis gegen Wohnungsnot hat heute auf dem Stübenplatz in Wilhelmsburg ein Haus aus 90 Umzugskartons errichtet, um auf die Not Wohnungsloser Menschen in der kalten Jahreszeit aufmerksam zu machen. Das Haus soll sinnbildlich für die Träume von Obdachlosen stehen. Das Bündnis kritisiert vor allem, das es zu wenig kleine und günstige Wohnungen für obdachlose und wirtschaftlich benachteiligte Menschen in Hamburg gebe.