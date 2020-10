Stadtgespraech

16:27 Uhr | 06.10.2020

Senatssprecher appelliert die Regeln einzuhalten

Corona-Inzidenzwert steigt auf 32,3

Auf der Landespressekonferenz ging es natürlich auch um die aktuellen Coronazahlen. Der Senat meldet heute 112 Neuinfektionen, 51 Menschen werden derzeit in Krankenhäusern behandelt, 10 von ihnen auf Intensivstationen. Der 7-Tage Inzidenzwert liegt nunmehr nach Hamburger Berechnung bei 32,3. Das sei zwar noch weit entfernt von der kritischen 50er-Marke, so der Senatssprecher heute. Dennoch appellierte er an die Feiernden, denn viele Infektionen seien derzeit vor allem auf private Zusammenkünfte zurückzuführen.