Kunst und Kultur

14:24 Uhr | 06.10.2020

Spielbetrieb derzeit nicht wirtschaftlich

Stage-Musicals starten erst wieder 2021

Aufgrund der Corona-Pandemie will Stage Entertainment den Spielbetrieb von Musicals und Shows auch in Hamburg erst im nächsten Jahr wieder aufnehmen. Derzeit seien Aufführungen unter Einhaltung der corona-bedingten Besucherbeschränkungen nicht wirtschaftlich, so die Geschäftsführerin von Stage Entertainment Deutschland, Uschi Neuss. Stage Entertainment setzt daher nun deutschlandweit auf eine sukzessive Wiederaufnahme des Spielbetriebs ab Anfang 2021. Dadurch verschieben sich auch die Premieren einiger Shows in Hamburg. So soll die Deutschlandpremiere des Musicals „Die Eiskönigin“ im Stage Theater an der Elbe voraussichtlich im August 2021 stattfinden.