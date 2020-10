Verkehr

18:18 Uhr | 05.10.2020

Provisorium soll vor Weihnachtsgeschäft stehen

Baubeginn: Autofreier Jungfernstieg

Entspannt Shoppen, Bummeln, einen Kaffee an der Alster trinken. Das alles soll am Jungfernstieg bald ganz ohne Autoverkehr möglich sein. SPD und Grüne hatten das zuletzt auch in ihrem Koalitionsvertrag festgehalten. Heute sind die Bauarbeiten zur Verwirklichung des Projekts "Autofreier Jungfernstieg" gestartet.