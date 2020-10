Stadtgespraech

17:43 Uhr | 05.10.2020

Wir haben uns am Airport umgehört

Urlaubsstimmung trotz Corona?

Jetzt ist Ferienzeit, aber die Auswahl an möglichen Reisezielen schrumpft in diesen Tagen deutlich zusammen, wenn man nicht in ein Risikogebiet reisen möchte. Davon hatte der Senat zuletzt dringend abgeraten. Einige Hamburgerinnen und Hamburger wagen aber dennoch den Abflug. Wir haben uns heute am Flughafen umgehört, wie es mit der Ferienstimmung bei den abreisenden Familien aussieht.