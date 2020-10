Gesellschaft

17:42 Uhr | 05.10.2020

98 Neuinfektionen gemeldet

Erhöhtes Infektionsgeschehen in Hamburg

Erhöhtes Infektionsgeschehen in Hamburg. Seit Sonntag sind 98 neue Corona-Fälle gemeldet worden. Der Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in einer Woche liegt derzeit bei 31. Ab 35 müsste die Stadt über neue Beschränkungen nachdenken. 40 Menschen werden derzeit im Krankenhaus behandelt, 11 von ihnen auf der Intensivstationen. Ein weiterer Grund für die hohen Zahlen am Wochenende ist ein Corona-Ausbruch in einem Seniorenheim in Wandsbek sowie in einer Flüchtlingsunterkunft in Bergedorf.