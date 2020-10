Sport

17:22 Uhr | 05.10.2020

Mehr als 11.000 Teilnehmer

Bilanz des Active City Summers

Bilanz des Active City Summers: Mehr als 11.000 Menschen haben an dem kostenlosen Angebot der Stadt teilgenommen. Aufgrund der geringen Anzahl an Teilnehmern pro Kurs kamen diese hauptsächlich durch die rund 2.000 angebotenen Sport- und Bewegungsstunden zustande. Das sind fast doppelt so viele, wie noch im Vorjahr. Von insgesamt 149 verschiedenen Angeboten war dieses Jahr erstmals unter anderem Kanufahren und Rudern mit dabei. In den letzten drei Monaten hatten 35 Vereine ihre Kurse an knapp 70 unterschiedlichsten Standorten angeboten.