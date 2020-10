Kunst und Kultur

14:20 Uhr | 05.10.2020

Rund ein Drittel der Vorjahresbesucherzahl

Über 13.000 Besucher beim 28. FILMFEST

Am Sonnabend ist das 28. Filmfest in Hamburg zu Ende gegangen. Über 13.000 Besucher hat das Festival an zehn Tagen in die Kinos gelockt, das entspricht rund einem Drittel der Vorjahresbesucherzahl. In diesem Jahr hat das Filmfest corona-bedingt in einer hybriden Form, sowohl online als auch in den Kinosälen, stattgefunden. Rund 2.500 Menschen haben das Festival über die Online-Streams verfolgt. Im kommenden Jahr findet das 29. FILMFEST Hamburg vom 30. September bis zum 09. Oktober 2021 statt.