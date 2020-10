Blaulicht

17:40 Uhr | 04.10.2020

Ein Schütze flüchtig

Zwei Verletzte nach Schusswechsel in Lurup

Nach einem Schusswechsel am Sonntagmorgen vor einer Shisha-Bar in Lurup ermittelt nun das Landeskriminalamt. Nach ersten Erkenntnissen sollen mehrere Männer dabei in der Bar in Streit geraten sein, bis die Situation dann draußen vor der Bar eskalierte: Es kam zu einem Schusswechsel zweier Männer, bei dem ein Schütze und eine weitere, unbeteiligte Person verletzt wurden. Beide wurden ins Krankenhaus gebracht, der zweite Schütze floh. Laut Polizei laufen derzeit noch die Ermittlungen, Festnahmen habe es noch nicht gegeben.