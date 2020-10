Gesellschaft

16:34 Uhr | 04.10.2020

Erneut Seniorenheim betroffen

Viele Neuinfektionen am Wochenende

In Hamburg sind am diesem/vergangenen Wochenende insgesamt 177 weitere Corona-Fälle gemeldet worden. Wie ein Sprecher der Sozialbehörde gegenüber Hamburg1 bestätigte, seien 40 der am Sonnabend gemeldeten Fälle auf ein Seniorenheim in Wandsbek zurückzuführen. Sowohl Bewohner als auch Angestellte seien betroffen. 15 am Sonntag gemeldete Fälle gehen auf ein Seniorenheim in Hamburg-Nord zurück. Ab 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen müsste die Stadt über strengere Maßnahmen nachdenken. Derzeit liegt dieser Inzidenzwert bei 28,3. In den Hamburger Krankenhäusern befinden sich Stand heute 40 Patientinnen und Patienten mit einer Covid-19-Infektion, 11 von ihnen auf der Intensivstation.