Sport

13:48 Uhr | 04.10.2020

Rothosen geben Verpflichtung von Ulreich bekannt

HSV gegen Aue abgesagt

Das Spiel des HSV gegen Erzgebirge Aue am Sonntag ist abgesagt worden. Der Grund: Beim Gegner seien am Sonnabend zwei PCR-Tests positiv ausgefallen. Auf Anordnung des Gesundheitsamts musste das Team daraufhin in Quarantäne. Bei der Mannschaft von Trainer Daniel Thioune fand stattdessen ein Spiel-Ersatztraining auf dem Trainingsgelände statt. Erstmals mit dabei war auch der neu verpflichtete Torwart Sven Ulreich. Dieser hat laut HSV einen Vertrag bis 2023 unterschrieben und soll ab sich ab sofort mit der bisherigen Nummer 1 Daniel Heuer Fernandez ein Duell um den Stammplatz zwischen den Pfosten liefern.