Stadtgespraech

12:46 Uhr | 03.10.2020

"Glaube in außergewöhnlichen Zeiten"

Heute: Tag der offenen Moschee

Unter dem Motto „Glaube in außergewöhnlichen Zeiten“ findet heute der Tag der offenen Moschee in Hamburg statt. Dabei sollen Einblicke in die Gotteshäuser ermöglicht und über die aktuelle Situation im Gemeindeleben während der Corona-Pandemie informiert werden. Der Tag der offenen Moschee findet traditionell am Tag der Deutschen Einheit statt.