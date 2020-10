Stadtgespraech

12:13 Uhr | 03.10.2020

Aktuelle Corona-Zahlen für Hamburg

112 Covid-19-Neuinfektionen

In Hamburg sind seit Freitag 112 weitere Corona-Fälle gemeldet worden. Ab 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen müsste die Stadt über strengere Maßnahmen nachdenken. Derzeit liegt dieser Inzidenzwert bei 28,3. In den Hamburger Krankenhäusern befinden sich Stand heute 40 Patientinnen und Patienten mit einer Covid-19-Infektion, 11 von ihnen auf der Intensivstation.