12:03 Uhr | 03.10.2020

Statements aus der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Aue

HSV plant Verpflichtung von Torwart Ulreich

Am Freitag hat die HSV-Pressekonferenz vor dem dritten Spieltag in der zweiten Fußball-Bundesliga stattgefunden. Am Sonntag empfängt der Hamburger SV den FC Erzgebirge Aue im Volkspark. Auch Toni Leistner soll nach seiner Sperre wieder Teil des Kaders sein. Trainer Daniel Thioune gab unterdessen bekannt, dass derzeit eine Verpflichtung des Torwarts Sven Ulreich geplant werde.