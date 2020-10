Sport

18:33 Uhr | 02.10.2020

Seit zwei Wochen rollt der Ball wieder

Amateure: Widerstand gegen neuen Spielmodus

Seit rund zwei Wochen rollt im Hamburger Amateurfußball wieder der Ball. Aufgrund der Corona Pandemie kam der Spielbetrieb komplett zum Erliegen. Doch nun droht abseits des Platzes Ärger. Denn der neue Spielmodus des Hamburger Fußballverbands, aus nur einer Hinrunde und Auf-und Abstiegsrunden, stößt vielen Vereinen bitter auf. In einem offenen Brief wenden sich die Amateurclubs nun direkt an den Verband.