Stadtgespraech

18:17 Uhr | 02.10.2020

Viel weniger Reisende erwartet

Corona trübt Ferienstimmung

Schon die Sommerferien waren von der Corona-Pandemie gezeichnet, nun trifft es auch die Herbstferien. Heute ist der letzte Schultag hier in Hamburg und eigentlich zieht es viele Hamburger Familien nun in den Süden oder sogar noch weiter in die Ferne. Doch nicht nur Gesundheitsminister Jens Spahn rät zu Ferien in Deutschland, auch Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher appellierte noch einmal an alle Hamburgerinnen und Hamburger nicht in Risikogebiete zu reisen. Dementsprechend leer wird es wohl in den kommenden Tagen auch am Hamburg Airport sein.