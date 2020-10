Gesellschaft

17:05 Uhr | 02.10.2020

Urteil am Oberlandesgericht verkündet

Dreieinhalb Jahre Haft für "Deso Dogg"-Witwe

Am Oberlandesgericht ist heute die Witwe des früheren IS-Kämpfers und Rappers Deso Dogg zu einer dreieinhalbjährigen Haftstrafe verurteilt worden. Angeklagt wurde die 36-Jährige in vier Fällen unter anderem wegen der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung, dem Verstoß gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz und der Beihilfe zur Versklavung. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, die Verteidigung hat heute offen gelassen, ob Revision eingelegt wird.