16:19 Uhr | 02.10.2020

Todeszahl steigt auf 241

Corona: 80 Neuinfektionen in Hamburg

Seit Donnerstag sind 80 weitere Covid-19-Neuinfektionen registriert worden. Ab 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen müsste die Stadt über strengere Maßnahmen nachdenken. Derzeit liegt dieser Wert bei 27,1. Insgesamt befinden sich heute 42 Patientinnen und Patienten mit dem Virus in klinischer Behandlung, 15 von Ihnen auf der Intensivstation. Laut dem Institut für Rechtsmedizin ist seit gestern die Zahl der an Covid-19-gestorbenen Menschen um eine Person auf 241 angestiegen.