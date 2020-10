Gesellschaft

14:40 Uhr | 02.10.2020

Hamburg erlässt Verordnung

Falsche Kontaktangaben: 150 Euro Bußgeld

Für die Kontaktnachverfolgung in der Gastronomie sind hier in Hamburg die Regeln verschärft worden. Wer falsche Daten angibt, muss künftig mit einem Bußgeld von 150 Euro rechnen. Eine entsprechende Verordnung hat Sozialsenatorin Melanie Leonhard heute erlassen. Damit sind Wirte künftig dazu verpflichtet zu überprüfen, ob die Angaben ihrer Gäste richtig sind. Außerdem steht nun fest: Weihnachtsmärkte im Freien dürfen stattfinden, wenn ihre Hygienekonzepte genehmigt werden. Der Ausschank von Alkohol darf allerdings nur in abgetrennten Bereichen stattfinden. Stehplätze sind unzulässig