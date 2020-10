Wirtschaft

14:17 Uhr | 02.10.2020

Neue Kampagne von Handelskammer und Stadt

"Gib Corona keine Chance"

„Wir geben Corona keine Chance“ - So lautet die neue Kampagne der Handelskammer und der Stadt Hamburg. Handelskammer-Präses Norbert Aust und Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher appellieren damit an alle Hamburgerinnen und Hamburger, Verantwortung zu übernehmen und die bestehenden Corona-Regelungen einzuhalten. Aufkleber mit dem Slogan der Kampagne sollen künftig in der Hamburger Innenstadt darauf aufmerksam machen, weiterhin auf die Abstands- und Hygieneregelungen zu achten. Aktuelle Befragungen der Handelskammer deuten eine leichte Erholung der Hamburger Wirtschaft an, laut Norbert Aust dürfe man das aber nicht aufs Spiel setzen.