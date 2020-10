Stadtgespraech

13:44 Uhr | 02.10.2020

Viele Mülltonnen blieben heute ungeleert

Erneuter Streik bei der Stadtreinigung

Um den Druck auf die öffentlichen Arbeitgeber in den laufenden Tarifverhandlungen zu erhöhen, hat die Gewerkschaft ver.di die Mitarbeiter der Stadtreinigung Hamburg heute erneut zu einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen. Dadurch blieben viele Mülltonnen in der Hansestadt heute ungeleert. Die Gewerkschaft fordert vor allem die Erhöhung der Tabellenentgelte um mindestens 150 Euro monatlich. Auch in der zweiten Verhandlungsrunde vor rund zwei Wochen, hatte es kein Angebot von Seiten des Arbeitgebers gegeben. Die dritte Verhandlungsrunde soll am 22. und 23. Oktober stattfinden. Laut ver.di seien in Hamburg insgesamt rund 45.000 Beschäftigte im öffentlichen Dienst von den Tarifverhandlungen betroffen.