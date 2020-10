Blaulicht

08:14 Uhr | 02.10.2020

Zwei Männer Schwer verletzt

Nach Messerstecherei in Billstedt

In Billstedt sind gestern Abend zwei Männer durch Messerstiche schwer verletzt worden. Zuvor waren mehrere Personen in einen Streit geraten. Die beiden Verletzten mussten in ein Krankenhaus gebracht- und operiert werden. Die Polizei hat zwei Tatverdächtige festgenommen. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar, die Mordkommission hat allerdings die Ermittlungen wegen versuchter Tötung aufgenommen.