17:15 Uhr | 01.10.2020

Unter anderem auf dem Kiez und in der Schanze

Erneutes Alkoholverkaufsverbot am Wochenende

Die Bezirksämter Altona, Mitte und Eimsbüttel haben auch für das kommende Wochenende ein Alkohol-Verkaufsverbot in den ausgewählten Gebieten wie der Schanze oder dem Kiez beschlossen. Das Verbot richtet sich gegen den Außerhausverkauf von Alkohol in unter anderem Kiosken, Tankstellen oder Supermärkten. Damit sollen große Menschenansammlungen nachts auf den Straßen in der Corona-Pandemie verhindert werden. Die Allgemeinverfügung soll auch am 9. und 10. Oktober wieder gelten.