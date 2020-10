Stadtgespraech

14:41 Uhr | 01.10.2020

Mode-Konzern soll Mitarbeiter ausgespäht haben

H&M muss Bußgeld in Millionenhöhe zahlen

Der schwedische Mode-Konzern H&M muss wegen Datenschutz-Verstößen ein Bußgeld in Höhe von 35,3 Mio. Euro zahlen. Der Hamburger Datenschutzbeauftragte Johannes Caspar gab an, dass das Unternehmen mit Deutschlandsitz in der Hansestadt private Daten seiner Mitarbeiter über Jahre gesammelt und gespeichert habe. Dazu zählen Urlaubserlebnisse, Krankheitsbilder oder familiäre Probleme. Das Unternehmen teilte mit den Beschluss sorgfältig prüfen zu wollen.