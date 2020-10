Politik

13:32 Uhr | 01.10.2020

Rot-Grüne Mehrheit stimmt dafür

Sondergenehmigung für Heizpilze

Die rot-grüne Mehrheit in der Hamburgischen Bürgerschaft hat in ihrer gestrigen Sitzung für eine Ausnahmeregelung für Heizpilze in der Außengastronomie gestimmt. Damit sollen Restaurantinhaber während der Corona-Pandemie die Möglichkeit haben auch im Herbst und Winter Tische draußen zu bedienen. Nach einem parteiinternen Streit stimmten auch die Grünen dafür. Voraussichtlich am Dienstag soll der Senatsbeschluss folgen. Auch stimmte die Bürgerschaft in dem entsprechenden Antrag zu, Weihnachtsmärkte unter Corona-Auflagen zu genehmigen.