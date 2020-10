Verkehr

10:53 Uhr | 01.10.2020

Vom 4.-5. und 10.-11. Oktober

Sperrung der S1 zwischen Othmarschen und Altona

An den kommenden beiden Wochenenden wird die S-Bahnlinie S1 zwischen den Stationen Othmarschen und Altona gesperrt. Grund dafür sind Bauarbeiten an der geplanten neuen Station Ottensen sowie Sanierungsarbeiten an der Station Bahrenfeld. Ein Ersatzverkehr mit Bussen wird eingerichtet. Auch die Linie S3 wird vom 5. bis 8. und 12. bis 18. Oktober zwischen Hammerbrook und Wilhelmsburg zeitweise gesperrt. Damit möglichst wenige Fahrgäste betroffen sind, wurden die Sperrungen in die Herbstferien gelegt.