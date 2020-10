Stadtgespraech

07:44 Uhr | 01.10.2020

Themensonntag mit entsprechenden Veranstaltungen

Verkaufsoffener Sonntag am 25. Oktober

Am letzten Sonntag im Oktober soll in Hamburg ein zusätzlicher verkaufsoffener Sonntag stattfinden. Wie bereits an den vorherigen verkaufsoffenen Sonntagen, sollen Stadtteilvereine und Einzelhändler auch den 25. Oktober mit entsprechenden Veranstaltungen zu einem Themensonntag machen. Aufgrund der Corona-Pandemie waren alle geplanten verkaufsoffenen Sonntage im Sommer ausgefallen.