Stadtgespraech

18:54 Uhr | 30.09.2020

Forum Tideelbe stellt Lösungen vor

Öffnung von Seitenarmen soll Elbe retten

Die Öffnung der Dove Elbe war in den vergangenen Monaten immer wieder ein heiß diskutiertes Thema. Doch Anwohner befürchteten negative Folgen für Flora und Fauna, wenn in diesem Seitenarm wieder Ebbe und Flut einkehren. Doch wie heute klar wurde, ist etwas anderes sowieso viel wahrscheinlicher: Die Öffnung der Süderelbe oder die Öffnung der Haseldorfer Marsch. So soll die Elbe wieder ins Gleichgewicht kommen – soweit die heute vorgestellten Ideen des Forums Tideelbe.