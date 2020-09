Sport

16:12 Uhr | 30.09.2020

Brief von 48 Vereinsvertretern

Neuer Spielmodus vom HFV stößt auf Kritik

Der neue Spielmodus im Hamburger Amateurfußball sorgt für Ärger bei den Vereinen. Seit gut zwei Wochen rollt bei Hamburgs Amateurvereinen wieder der Ball. Aufgrund der Corona Pandemie kam der Spielbetrieb von Oberliga bis Kreisklasse komplett zum Erliegen. Die Vermeidung einer erneuten Unterbrechung nahm der Hamburger Fußballverband zum Anlass, den Spielmodus zu ändern. In der Saison 2020/21 wird nur eine Hinrunde gespielt. Die untere Tabellenhälfte spielt danach eine Abstiegsrunde. Die obere Hälfte ermittelt in einer Meisterschaftsrunde die Aufsteiger. Dieser Modus kam bei den Vereinsvertretern jedoch nicht gut an.