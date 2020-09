Stadtgespraech

13:35 Uhr | 30.09.2020

4,7 Prozent weniger als noch im August

Zahl der Arbeitslosen in Hamburg gesunken

Trotz der Corona-Krise ist die Zahl der Arbeitslosen in Hamburg im September im Vergleich zum Vormonat deutlich zurückgegangen. So waren Ende des Monats knapp 85.600 Hamburgerinnen und Hamburger arbeitslos gemeldet. Das sind rund 4,7 Prozent weniger als noch im August. In der Jahresentwicklung ist die Zahl der Arbeitslosen hingegen um 32,5 Prozent gestiegen. Laut Angaben der Agentur für Arbeit befinden sich in Hamburg zudem noch immer über 16.000 Betriebe in der Kurzarbeit.