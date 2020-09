Blaulicht

12:05 Uhr | 30.09.2020

Feuer in Dachgeschosswohnung in Farmsen-Berne

Vier Kinder bei Wohnungsbrand verletzt

In einer Dachgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in Farmsen-Berne ist am Morgen ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr rettete zwei Menschen aus der im Vollbrand stehenden Wohnung. Insgesamt mussten acht Personen, die sich in dem Gebäude aufgehalten hatten, rettungsdienstlich behandelt werden. Sechs von ihnen wurden mit einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht, darunter auch vier Kinder. Insgesamt waren rund 60 Einsatzkräfte der Feuerwehr vor Ort. Die Brandursache ist noch unklar, die Polizei hat die Ermittlungen übernommen.