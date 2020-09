Stadtgespraech

18:20 Uhr | 29.09.2020

Senator setzt auf Stoßlüften

Schule: Coronakonzept für Herbst vorgestellt

In der Landespressekonferenz ging es derweil heute um die Corona-Lage an Hamburgs Schulen. Schulsenator Ties Rabe stellte das Konzept für den Herbst vor. Er zeigte sich angesichts der steigenden Infektionszahlen aber auch alarmiert. Denn häufig würden Infektionen in die Schule getragen, weil Schülerinnen und Schüler in der Freizeit, die Regeln immer öfter ignorieren.