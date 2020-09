Verkehr

18:11 Uhr | 29.09.2020

Gewerkschaft fordert bessere Arbeitsbedingungen

Warnstreik legt Nahverkehr lahm

Seit zwei Jahrzehnten hat es keinen Streik mehr bei der Hochbahn gegeben. Der heute hatte es dafür in sich. Die Mitarbeitenden im öffentlichen Dienst wollen ihren Forderungen nach mehr Geld mit Streiks Nachdruck verleihen. Daher fuhren in Hamburg heute von Betriebsbeginn an bis zum Mittag weder U-Bahnen noch Busse. Einzig die U3 rollte gegen neun langsam wieder an. Das sorgte für volle Straßen und verwaiste Bahnsteige.