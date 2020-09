Gesellschaft

15:03 Uhr | 29.09.2020

2023: Gleiche Gehaltsstufe wie Gymnasiallehrer

Mehr Geld für Grundschullehrkräfte

Grundschullehrkräfte in Hamburg bekommen mehr Gehalt. Das hat der Senat heute beschlossen. Wie Schulsenator Ties Rabe bekannt gab, wird die Besoldung in einer ersten Stufe zum 1. August kommenden Jahres um 150 Euro angehoben. Ein Jahr später sollen in einer zweiten Stufe weitere 150 Euro hinzukommen. 2023 sollen Grundschullehrkräfte dann auf der Stufe A13, und damit der gleichen Gehaltsstufe wie Gymnasiallehrer, besoldet werden.