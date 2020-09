Gesellschaft

14:13 Uhr | 29.09.2020

87 Neuinfektionen seit Montag

Aktuelle Corona-Zahlen für Hamburg

Seit Montag vermeldet die Hamburger Sozialbehörde 87 Corona-Neuinfektionen. Damit steigt die Zahl wieder, nachdem in den letzten Tagen aufgrund des Wochenendes weniger Fälle übermittelt worden waren. In den Krankenhäusern werden aktuell 33 Patienten mit dem Corona-Virus behandelt, davon 13 auf der Intensivstation. Laut Institut für Rechtsmedizin liegt die Zahl der am Virus verstorbenen Personen unverändert bei 239.