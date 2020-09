Gesellschaft

13:48 Uhr | 29.09.2020

Verteidiger will gegen das Urteil vorgehen

Freiheitsstrafe für Rapper Gzuz

Der Rapper Gzuz, bekannt aus der Gruppe 187 Straßenbande, muss ins Gefängnis. Das Hamburger Amtsgericht hat den Angeklagten heute zu einer Haftstrafe von einem Jahr und sechs Monaten sowie einer Geldstrafe in Höhe von einer halben Millionen Euro verurteilt. Die Anklage lautete unerlaubter Besitz von Waffen und Betäubungsmitteln sowie Körperverletzung in mehreren Fällen. Die Strafe steht aufgrund zahlreicher vorheriger Straftaten nicht zur Bewährung. Eine Freiheitsstrafe und eine Geldstrafe komme laut einem Gerichtssprecher eher selten zustande. Gzuz Verteidiger Christopher Posch kündigte unterdessen an, gegen das Urteil vorgehen zu wollen.