13:23 Uhr | 29.09.2020

Einigung drei Wochen vor geplanter Schließung

Karstadt-Filiale in Wandsbek gerettet

Die Karstadt-Filiale in Wandsbek steht nun offenbar doch noch vor der Rettung. Der Vermieter - eine Immobiliengesellschaft - konnte sich drei Wochen vor der geplanten Schließung mit der Warenhaus-Kette auf deutlich reduzierte Mietkonditionen einigen. Der neue Mietvertrag läuft bis April 2024. Schon im Juli hatte es vor dem Standort in Wandsbek Proteste gegen die Schließung gegeben. Eine Rettung schien bis heute nahezu ausgeschlossen. Mietnachlässe hatten vor einigen Wochen auch die Filialen in Bergedorf und im AEZ vor der Schließung bewahrt. Für den Standort in der Mönckebergstraße gibt es bisher keine Lösung.