Gesellschaft

19:03 Uhr | 28.09.2020

"Genug geklatscht, jetzt wird gestreikt"

Warnstreiks an Krankenhäusern und Kitas

Seit letzter Woche sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im öffentlichen Dienst auch in Hamburg im Arbeitskampf. Zwei Verhandlungsrunden blieben bisher ohne Ergebnis. Jetzt also Warnstreiks. Erste Arbeitsniederlegungen gab es bereits bei der Stadtreinigung, der Hafenverwaltung HPA und zuletzt den Recyclinghöfen. Heute waren Krankenhäuser und Kitas an der Reihe.