Gesellschaft

15:59 Uhr | 28.09.2020

Beim verkaufsoffenen Sonntag am letzten Wochenende

Rund 250.000 Besucher

Am Sonntag hat der zweite verkaufsoffene Sonntag des Jahres rund 250.000 Kauflustige in die City gelockt. Bei dem zusätzlichen Shoppingtag hat sich anlässlich des Hamburger Filmfestes alles um das Thema Filmmusik und Filmkreaturen gedreht. Am 25. Oktober soll ein weiterer verkaufsoffener Sonntag unter dem Motto "Inklusion und Integration" stattfinden.