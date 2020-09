Sport

19:42 Uhr | 27.09.2020

Tradition, Gesundheitsförderung und Trendsportarten

Abschlusstag der Hamburgiade 2020

Mit zahlreichen sportliche Highlights ist heute die Hamburgiade 2020 zu Ende gegangen. In den letzten drei Wochen lieferten sich über 2.000 Sportlerinnen und Sportler Wettbewerbe in rund 30 Sportarten – das ganze trotz Corona-Bedingungen. Neben traditionellem Sport wie Fechten und der allgemeinen Gesundheitsförderung standen auch Trendsportarten wie digitale Völkerball-Variante Hado auf dem Programm. In Zukunft sollen laut Orga-Chef Alexander Jamil zusätzlich zur Hamburgiade auch übers ganze Jahr verteilt kleinere Workshops stattfinden.