Stadtgespraech

19:10 Uhr | 27.09.2020

Kitas, Kliniken und ÖPNV

Ab Morgen weitere Streiks im öffentlichen Dienst

Im Tarifstreit im öffentlichen Dienst hat die Gewerkschaft ver.di für diese Woche weitere Streiks angekündigt. So legen heute Beschäftigte in unter anderem Krankenhäusern und Kitas, Einrichtungen der Behindertenhilfe und der sozialen Dienste ganztägig die Arbeit nieder. Morgen soll es dann bis Mittags zu Warnstreiks im HVV–Gebiet kommen. Die zweite Verhandlung der Tarifrunde Bund und Kommunen war am 20.09.20 ergebnislos beendet worden. In Hamburg sind ca. 45.000 Beschäftigte von dieser Tarifrunde betroffen.