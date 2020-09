Blaulicht

16:54 Uhr | 26.09.2020

KZF-Werkstatt ausgebrannt

Wieder Großfeuer - diesmal in Billbrook

Zweites Großfeuer innerhalb weniger Stunden: Die Feuerwehr ist am Sonnabend zu einem Brand in einer Autowerkstatt mit angrenzender Lagerhalle in Billbrook ausgerückt. Wie ein Sprecher mitteilte, stand die Werkstatt bereits in Vollbrand, als die Einsatzkräfte eintrafen. Das Feuer habe aber schnell gelöscht werden können. Auch ein Übergreifen der Flammen auf ein benachbartes 3-stöckiges Wohngebäude konnte demnach verhindert werden. Die Feuerwehr war noch einige Stunden mit den Nachlöscharbeiten und in die Bille gelaufenen Kraftstoffen beschäftigt. Die Brandursache ist noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen übernommen.