Blaulicht

09:09 Uhr | 26.09.2020

Feuerwehrsprecher erklärt den schwierigen Einsatz in Winterhude

Großfeuer: Bootshallen niedergebrannt

Großbrand in Winterhude: Ein Feuer in einer Bootswerft am Goldbekkanal hat für einen Großeinsatz der Feuerwehr gesorgt. Das Feuer war aus bislang unbekannter Ursache am späten Freitagabend in einer Lagerhalle ausgebrochen. Es kam zu Detonationen von Gasflaschen. Die Feuerwehr warnte vor Funkenflug und starker Rauchentwicklung. Die Nachlöscharbeiten dauern auch am Sonnabend noch an. Über 100 Kräfte der Feuerwehr waren in der Nacht im Einsatz. Verletzt wurde niemand.