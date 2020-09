Stadtgespraech

18:32 Uhr | 25.09.2020

Tausende demonstrieren in der Innenstadt

Globaler Klimastreik

Erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie haben die Klimaaktivisten von Fridays for Future heute unter dem Motto “Kein Grad Weiter” wieder zum globalen Klimastreik aufgerufen. Tausende nahmen an dem Streik in der Innenstadt teil. Angemeldet waren rund 10.000. In Absprache mit der Sozialbehörde hatte sich die Versammlungsbehörde aus Infektionsschutzgründen gestern dafür ausgesprochen, nur 2000 Teilnehmer zuzulassen, die Klimaaktivisten legten direkt Klage ein. Heute morgen dann die Entscheidung vom Verwaltungsgericht: Die Demo darf wie geplant stattfinden. Insgesamt 3 Züge starteten als um 14 Uhr am Busbahnhof Altona, auf der Lombardsbrücke und am Berliner Tor.