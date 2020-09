Stadtgespraech

16:45 Uhr | 25.09.2020

Wohnraum für 140 Azubis und Studierende

Neues Azubi-Wohnheim am Alsenplatz geplant

Am Alsenplatz in Altona soll ein Azubi-Wohnheim entstehen. Das 1143 Quadratmeter große Areal wurde bisher in Teilen als Parkplatz genutzt. Gemeinsam mit der Hamburger Sparkasse baut die Stadt eine Magistralen-Unterkunft mit 63 Appartements für zwei Personen, sowie fünf Wohneinheiten für drei Personen. Insgesamt sollen so 140 Haspa Auszubildende und Studierende in bezahlbaren Wohnraum untergebracht werden. Das rund 19 Millionen Euro teure Projekt wird von der Sparkasse getragen. Die Platzgestaltung liegt bei der Stadt. Die Fertigstellung des Wohnareals ist für 2022 geplant.