Stadtgespraech

16:44 Uhr | 25.09.2020

Fünfte Ausgabe "Zeit für Inklusion" gestartet

Inklusionsflagge am Rathaus gehisst

Am Hamburger Rathaus ist heute die Inklusionsflagge gehisst worden. Bürgerschaftspräsidentin Carola Veit und Staatsrätin für Gleichstellung Eva Gümbel haben damit den Startschuss für die fünfte Ausgabe der Hamburger „Zeit für Inklusion“ gegeben. So bieten vom 28. September bis zum 02. Dezember unter anderem Bürger- und Sportvereine sowie Kultureinrichtungen Veranstaltungen zum Austausch von Menschen mit und ohne Behinderung an. Die meisten Veranstaltungen finden in diesem Jahr corona-bedingt digital statt. Unter hamburg.de können sich Interessierte einen Überblick über die verschiedenen Angebote verschaffen.