14:48 Uhr | 25.09.2020

Schulsenator Ties Rabe besucht die Baustelle

Spatenstich für Grundschule am Baakenhafen

Spatenstich für die neue Grundschule am Baakenhafen. Schulsenator Ties Rabe besuchte heute die Baustelle in der HafenCity, an der ein Komplex aus Grundschule, Kindertagesstätte und Bildungs- und Familienzentrum entstehen soll. In den modern ausgestatteten Klassenräumen sollen rund 460 Schülerinnen und Schüler Platz finden. Die Stadt investiert 32 Mio. Euro in das Schuldgebäude. Die Bauarbeiten sollen 2022 abgeschlossen werden.