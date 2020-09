Stadtgespraech

12:42 Uhr | 25.09.2020

Entscheidung vom Hamburger Verwaltungsgericht

"Fridays for Future"-Demo nun doch größer

Die Klimaschutz-Demo „Fridays for Future“ darf nun doch wie von den Veranstaltern geplant in größerem Rahmen stattfinden. Das entschied das Hamburger Verwaltungsgericht. Demnach sind 3.500 Teilnehmende pro Demonstrationszug zugelassen. Insgesamt starten um 14:00 Uhr drei Blöcke am Busbahnhof Altona, auf der Lombardsbrücke und am Berliner Tor. Bei der Abschlusskundgebung müssen die drei Gruppen jeweils 300 Meter Abstand zueinander halten. Die Sozialbehörde hatte ursprünglich geplant wegen der Corona-Pandemie nur 2.000 Teilnehmende zuzulassen. In der gesamten Innenstadt kann es zu erheblichen Verkehrsstörungen führen.